شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يستبعد جيرالدو من القائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يستبعد جيرالدو من القائمة



استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استبعاد 3 لاعبين من قائمة الفريق المتواجدة بمعسكر مباراة الإنتاج الحربي التى ستقام مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي ضد الإنتاج الحربي فى الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز والتى ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب استاد السلام.

وشهدت قائمة المستبعدين مفاجأة جديدة كشف عنها المدرب الحالي للقلعة الحمراء قبل مواجهة فريق مختار مختار والتى تعد واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري الممتاز فى جولته الحالية.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يستبعد محمد مجدي قفشة من القائمة



ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن قائمة المستبعدين شهدت استبعاد جيرالدو نجم خط وسط الفريق بالإضافة الى المدافع الأيسر محمود وحيد والحارس مصطفى شوبير.

ورفض فايلر الاعلان عن أسماء اللاعبين المستبعدين حتى ساعات قليلة قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي ضد الإنتاج الحربي.

Advertisements

وبذلك ضمت القائمة الرسمية للمباراة كلا من : شريف إكرامي ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمد هاني وأحمد فتحي ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن .

الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يستبعد جيرالدو من القائمة



يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والتربع مبكرا على قمة جدول الدوري والمضي نحو التتويج باللقب الخامس على التوالي وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بحصد الدوري للمرة الـ42 في تاريخه .

ويدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 3 نقاط بعد تغلبه على فريق سموحة بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى لبطولة الدوري سجله رمضان صبحي في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة .

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على حساب الإنتاج الحربي المنافس القوي بعدما نجح في تحقيق بداية مثالية بالدوري عندما فاز على أف سي مصر بثلاثية نظيفة تحت قيادة المدرب المخضرم مختار مختار .