شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رباعى الزمالك المستبعد من مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستبعد المدير الفنى للزمالك كلاً من محمد عنتر وحازم إمام من قائمة الفريق لمواجهة المقاصة لأسباب فنية، فيما استبعد يوسف أوباما ومحمد حسن بسبب الإصابة، حيث لم يشارك أوباما فى التدريبات الجماعية أمس واليوم، كما يستمر محمد حسن فى التأهيل.
وتأكد الخواجة الصربى من سلامة ثنائى الدفاع محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش، بعد شفائهم من الإصابة ليصبحا جاهزين للمشاركة مع الفارس الأبيض أمام الفريق الفيومى.
شهد تدريب الزمالك غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة التي يعانى منها في الركبة، في حين شارك محمود حمدى الونش مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف رباعى الزمالك المستبعد من مواجهة المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.