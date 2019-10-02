شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رباعى الزمالك المستبعد من مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على استبعاد 4 لاعبين من المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، والمقرر لها غدًا الخميس على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واستبعد المدير الفنى للزمالك كلاً من محمد عنتر وحازم إمام من قائمة الفريق لمواجهة المقاصة لأسباب فنية، فيما استبعد يوسف أوباما ومحمد حسن بسبب الإصابة، حيث لم يشارك أوباما فى التدريبات الجماعية أمس واليوم، كما يستمر محمد حسن فى التأهيل.

وتأكد الخواجة الصربى من سلامة ثنائى الدفاع محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش، بعد شفائهم من الإصابة ليصبحا جاهزين للمشاركة مع الفارس الأبيض أمام الفريق الفيومى.

وخاض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تدريباته الختامية مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، غدا الخميس على استاد السلام فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شهد تدريب الزمالك غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة التي يعانى منها في الركبة، في حين شارك محمود حمدى الونش مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.