شكرا لقرائتكم الأهلى والإنتاج الحربى يصلان ملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل ملعب السلام الدولى منذ قليل حافلتى فريقى الأهلى والإنتاج الحربى، استعدادا لخوض المباراة، التى ستجمعهما فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد السلام فى الجولة الثانية لبطولة الدورى.
واستهل الأهلى مشواره فى الدورى بالفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الجولة الأولى، فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 فى الجولة ذاتها.
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