شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض آخر تدريباته قبل مواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تدريباته الختامية مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، غدا الخميس على استاد السلام فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شهد تدريب الزمالك غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة التي يعانى منها في الركبة، في حين شارك محمود حمدى الونش مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

فيما واصل محمد حسن لاعب الوسط أداء التدريبات التأهيلية في ظل إصابته في الركبة، وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للقاء المقاصة غدا.