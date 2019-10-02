شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض آخر تدريباته قبل مواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهد تدريب الزمالك غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة التي يعانى منها في الركبة، في حين شارك محمود حمدى الونش مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.
فيما واصل محمد حسن لاعب الوسط أداء التدريبات التأهيلية في ظل إصابته في الركبة، وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للقاء المقاصة غدا.
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