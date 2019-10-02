شكرا لقرائتكم عماد النحاس يجتمع مع لاعبي المقاولون استعدادا للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، مع اللاعبين قبل مران اليوم، للحديث عن أهمية مباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها يوم 5 أكتوبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في النسخة رقم 61.

وحرص النحاس خلال الاجتماع على شرح بعض التكليفات للاعبين قبل المباراة، وذلك لتجنب الأخطاء التي وقع فيها المدافعون في مباراة سموحة بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

ومن المقرر أن يشاهد الجهاز الفني بعد المران مباراة الاهلي والانتاج الحربي التي ستقام مساء اليوم من أجل متابعة الانتاج، لتحديد نقاط القوة والضعف لمنافس ذئاب الجبل.

ويسعى الجهاز الفني لذئاب الجبل لتجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين للدفع بهم الفترة المقبلة.

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ويسعى المقاولون العرب لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجديد من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية بعدما أنهوا الموسم الماضي في المركز الخامس بفارق أربع نقاط فقط عن المصري صاحب المركز الرابع.

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط في رصيده حتى الأن بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى ثم التعاظل مع سموحة 2/2 في الجولة الثانية.