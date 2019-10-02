شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربى .. تعرف على دكة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجلس على دكة الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي ، كلاً من: شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو.

ويلعب الاهلي مع الانتاج الحربي في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وأعلن فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه للمباراة ويضم ، كلاً من: محمد ، الشناوي، رامي ربيعة ، ايمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمور السولية ، محمد مجدي "قفشة" ،رمضان صبحي ، حسين الشحات واجاي.

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وخرج من قائمة الـ21 لاعباً بلاهلي التى دخلت معسكر مغلق أمس ، الثلاثي مصطفى شوبير ومحمود وحيد وجيرالدو.

كان الاهلي قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.