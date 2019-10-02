شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الأفريقي يغيب عن حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حفل قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى السابعة مساء اليوم بالإسكندرية، بينما تحضر السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، والمكلفة بإعادة هيكلة الكاف كممثل عن الإتحاد الافريقى.

ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.

ويقوم عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر بسحب القرعة، على أن يقدم الحفل الفنان أحمد صلاح حسنى.

Advertisements

وينطلق حفل القرعة في السابعة مساء اليوم الأربعاء بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.