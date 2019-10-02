شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الأفريقي يغيب عن حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.
ويقوم عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر بسحب القرعة، على أن يقدم الحفل الفنان أحمد صلاح حسنى.
وينطلق حفل القرعة في السابعة مساء اليوم الأربعاء بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.
وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الأفريقي يغيب عن حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.