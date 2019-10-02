شكرا لقرائتكم المصرى ضد الإسماعيلى .. جهاد جريشة يطرد سعفان الصغير للاعتراض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشهر جهاد جريشة حكم مباراة الإسماعيلى والمصرى المقامة حاليا باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للدورى، الكارت الأحمر فى وجه سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، بعد اعتراضه عليه بشكل غير لائق. وقد استخدم جريشة القانون الجديد حيث أشهر الكارت الأصفر فى وجه سعفان الصغير فى الشوط الأول، ثم قام بطرده بعدها مباشرة، ليستكمل مدرب حراس الدراويش مشاهدة اللقاء من على كراسى الجماهير. وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى.. محمد فوزى خط الدفاع.. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط الدفاعى.. همام طارق – محمود دونجا أمامهم.. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى Advertisements خط الهجوم.. وجيه عبد الحكيم على مقاعد البدلاء.. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى. بينما يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى أحمد مسعود خط الدفاع : بهاء مجدى وأحمد شوشة وسعيدو سمبورى وكريم العراقي خط الوسط : فريد شوقى وحسن على ومفتاح طقطق وإسلام عطية وعمر كمال خط الهجوم : محمود وادى

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