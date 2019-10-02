شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة رباعية تضم البلطان وبن نافل والدبل لزيادة مداخيل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اطلع أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على آلية التدفقات النقدية للأندية من رعاة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب التقرير المالي للرابطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي احتضنته العاصمة الرياض يوم الأربعاء، بحضور مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، ومعيض الشهري ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي 15 نادياً، باستثناء ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.

وقدم مسلي آل معمر تقريراً لأعضاء المجلس حول الهيكل التنظيمي، والإدارات المستحدثة في الرابطة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب الكوادر الوطنية الشابة التي تم استقطابها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

و أقر المجلس تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة مداخيل مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ضمت خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، إضافة إلى المدير التنفيذي للرابطة، على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة.