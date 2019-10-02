شكرا لقرائتكم إيمري: لا أهتم بمسألة الحفاظ على شباك أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، أن الشباك النظيفة ليست على قمة أولوياته مع استعداد فريقه لاستضافة ستاندارد لييغ في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وانكشفت متاعب أرسنال الدفاعية منذ بداية الموسم، واهتزت شباكه في ست من مبارياته التسع بجميع المسابقات. وبينما حافظ الفريق اللندني على شباكه نظيفة في فوزه 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت في المجموعة السادسة بالدوري الأوروبي الشهر الماضي، فإنه استقبل 11 هدفا في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما يزيد على أي فريق آخر من الستة الأوائل.

وقال إيمري خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: بالنسبة لي أهم شيء تحقيق الفوز بأداء جيد والسيطرة على المباريات بتحركات جيدة في الملعب. أريد ذلك. الحفاظ على شباك نظيفة شيء مهم، لكني أعتقد أنها عملية واحدة وهي أن تكون قويا وعلى مستوى المنافسة دفاعيا وهجوميا. أعتقد أننا سنتحسن مباراة تلو الأخرى لكن كل مباراة تمثل تحديا كبيرا لنا من أجل إظهار تطورنا كفريق.

Advertisements

وأضاف :لكن أهم شيء تحقيق الفوز. بعد ذلك من الممكن أن نحافظ على شباك نظيفة، هذا أفضل لكن الفوز هو أهم شيء نركز عليه.

وتلقى أرسنال دفعة قوية بعودة المدافعين روب هولدينغ والوافد الجديد كيران تيرني وهيكتور بليرين الذين ساعدوا الفريق اللندني على الحفاظ على شباكه نظيفة خلال انتصاره 5-صفر على نوتنغهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يشارك تيرني، الذي أراحه إيمري في التعادل 1-1مع مانشستر يونايتد يوم الاثنين كإجراء احترازي، ضد لييغ بينما قال المدرب الإسباني إنه سيتخذ قراره بشأن مشاركة بليرين قبل المباراة. وواصل إيمري: تيرني لم يلعب في مانشستر لأنه كان يعاني من مشكلة بسيطة. الطبيب أبلغنا أن من الأفضل له ألا يشارك ويتدرب بمفرده ويستعد لمباراة يوم الخميس. وأتمنى أن يكون جاهزا تماما من الناحية البدنية ومستعدا على الصعيد الخططي لتقديم الأداء الذي نحتاجه.

وتابع: الأمر نفسه بالنسبة لهيكتور بليرين، لكن هناك بعض الاختلاف وهو أنه أصيب لفترة أطول... بالنسبة للمباراة نعتقد أن الأمر يتوقف على التدريبات وعلى كيف سيكون شعوره.