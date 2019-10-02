شكرا لقرائتكم "فيفا" يوقف نائب بلاتر مدى الحياة بتهمة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء إيقاف يوجينيو فيغيريدو نائب رئيس (فيفا) السابق جوزيف بلاتر مدى الحياة، بعد إدانته بتلقي رشاوى، وذلك بعد أربعة أعوام من اعتقاله في مدينة زيوريخ الألمانية.

واعترف فيغيريدو (87 عاما)، الذي كان يرأس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بتهمة الرشوة الموجهة إليه، عقب تسليمه إلى بلده الأصلي أوروغواي، علما أنه تم القبض عليه كجزء من تحقيقات أميركية واسعة النطاق، فيما يتعلق بفساد كرة القدم.

وذكر (فيفا) أن فيغيريدو شارك في "مخطط رشوة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2015 فيما يتعلق بدوره في منح العقود لشركات حقوق الإعلام والتسويق لمسابقات كونميبول".

كما تم تغريم فيغيريدو مبلغ مليون فرنك سويسري (مليون دولار) من جانب (فيفا).