شكرا لقرائتكم كارديف يستأنف ضد قرار إلزامه بدفع مبلغ انتقال الراحل سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي كارديف سيتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء أنه بصدد الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص باللاعب الراحل إيميليانو سالا.

وكان الفيفا قد أعلن قراره بإلزام نادي كارديف سيتي بدفع ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي، كدفعة أولى من قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني سالا البالغة 15 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يفارق الحياة.

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وانضم سالا إلى كارديف سيتي قادماً من نانت مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في أغلى صفقة في تاريخ النادي، لكن القدر لم يهمله كثيراً إذ توفي في حادث تحطم طائرة لدى توجهه إلى كارديف في يناير الماضي.

وذكر كارديف سيتي أنه لا يفترض أن يدفع أي مبلغ، نظراً لأن اللاعب لم يكن قد سجل بالنادي عندما فارق الحياة، وذكر النادي في بيان أنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا.

وأضاف: يبدو أن اللجنة قد خلصت إلى استنتاجها عبر نظر جانب محدود من النزاع، دون أن تنظر كل الوثائق المقدمة من نادي كارديف سيتي إلى فيفا، ومع ذلك لا تزال هناك أدلة واضحة على أن الاتفاق بشأن انتقال اللاعب لم يكن قد اكتمل، وفقاً للمتطلبات العديدة التي كان قد وضعها نادي نانت.