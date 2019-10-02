كورة لايف On Sport بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي (live) .. رابط ماتش الاهلي اون...

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سيتم تشغيل البث المباشر قبل الاستوديو التحليلى

تشكيل الاهلي للقاء اليوم : محمد الشناوي محمد هاني – ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول حمدي فتحي – عمرو السولية الشحات – مجدي “قفشة” – رمضان صبحي جونيور أجايي

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