تابع هنا الآن نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم On Sport NOW AlAHLy Sc لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي Alahly Now On Sport yalla Shoot HD الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز arb4host.

يلتقي الأهلي والإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات مع المدرب الجديد رينيه فايلر، حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز في المباراة الأولى في الدوري على نادي سموحة بهدف نظيف من توقيع رمضان صبحي.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport، وقناة تايم سبورت Time Sport، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء محمد الشاذلي، وذلك على ملعب استاد السلام في مباراة كبيرة ومنتظرة بمثابة تحدٍ جديد للمدرب رينيه فايلر.

الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الدوري الممتاز

يواجه النادي الأهلي اليوم Alahly Sc today مباراة تكتيكية من العيار الثقيل حين يلتقي بالمدرب المخضرم مختار مختار، ومن المتوقع أن تكون هنالك مباراة كبيرة خارج الخطوط بين فايلر ومختار، ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي الأهلي للفوز بجميع البطولات والحرص الدائم على عدم فقد أي من النقاط.

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تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

استقر رينيه فايلر على تشكيل الأهلي لمواجهة الأنتاج الحربي وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي.

خط الدفاع: هاني – ربيعة – أيمن اشرف – معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أفشة – السولية.

الهجوم: رمضان – أجايي – الشحات.

نتيجة مباراة الأهلي Alahly Sc والإنتاج الحربي لحظة بلحظة

تابع نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور هوست، في مباراة كبيرة بين الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري الممتاز.