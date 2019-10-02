يلا شوت الجديد Al-Ahli بدون اعلانات.. مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر يوتيوب اون سبورت...

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سيتم تشغيل البث المباشر قبل الاستوديو التحليلى

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التشكيل الأهلى فى مواجهة الانتاج الحربى مكوناً من محمد الشناوي، ايمن اشرف، رامي ربيعة، علي معلول، احمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي.

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