Store ماتش: يلا شووت بث مباشر ليفربول وريد بول سالزبروج Kora Live ستار لايف رابط مشاهدة مباراة...

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وقررت الرابطة الانجليزية عدم استبعاد ليفربول من بطولة كأس الرابطة واكتفت بتغريم النادي 200 ألف استرليني بعد واقعة مشاركة أحد الشباب التي دارت حولها مشكلة ادارية أمام ام كي دونز