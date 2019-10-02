لحظة بلحظة || تابع الآن نتيجة مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني كأس محمد بن زايد للأندية...

نعرض لحضراتكم نتيجة مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني في بطولة كأس محمد بن زايد للأندية الأبطال، حيث يسعى الترجي التونسي للتأهل لدور ال 16 من البطولة في مباراة الإياب اليوم، كما يسعى فريق النجمة للتغلب على بطل إفريقيا الرسمي في مباراة الليلة، وتُعتبر بطولة كأس محمد السادس مبادرة رائعة للتنافس العربي وبديلاً رائعاً لدوري أبطال العرب بالمسمى القديم.

موعد مباراة الترجي التونسي اليوم لحظة بلحظة

تنطلق اليوم مباراة الترجي التونسي والنجمة اللبناني في بطولة كأس محمد بن زايد للأندية الأبطال 2020 في مباراة الإياب لدور ال32، وذلك على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أبو ظبي الرياضية بتعليق حازم عيد السلام، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الترجي التونسي يتسلم مكافأة البطولة الإفريقية رسمياً

تسلم الترجي التونسي رسمياً مكافأة الفوز ببطولة إفريقيا 2019 على حساب الوداد المغربي بعد الصراعات التي دارت بينهما، إلا أن المحكمة الدولية قد أقرت بأحقية الترجي التونسي بالبطولة وتم إرسال مكافأة البطولة والمُقرر قيمتها من قِبل الكاف لأبناء باب سويقة.

نتيجة الترجي التونسي والنجمة لحظة بلحظة

ننشر متابعة نتيجة مباراة الترجي التونسي اليوم ضد النجمة اللبناني في الملعب الأولمبي برادس في إطار منافسات دور ال 32 من البطولة العربية لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز ابقوا معنا.