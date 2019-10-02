beIN يلا شووت بث مباشر برشلونة وانتر ميلان Yalla Shoot اون لاين بلص مشاهدة مباراة برشلونة والانتر...

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وقد يعتمد فالفيردي في تشكيلته اليوم على عدم الدفع بميسي أساسيا خشية اجهاده عضليا لاسيما أن اصابته عضلية من المقام الأول واذا كان هذا فيستمر غياب ميسي عن التشكيل الأساسي للجولة الثانية في ابطال اوروبا