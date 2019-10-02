شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى مع الكاميرون وغانا ومالى فى أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.



يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.

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وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.



وحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.



وأشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة.