سوبر كورة.. وائل جمعة يقتحم عالم التدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد وائل جمعة صخرة دفاع الأهلى والكرة المصرية السابق، لاقتحام مجال التدريب بعد عمله لفترة فى مجال الإعلام.
وحصل وائل جمعة على العديد من الرخص التدريبية فى مصر، قبل أن يقرر السفر لثقل قدراته التدريبية خاصة بعد تلقيه العديد من العروض التدريبية، إلا أنه اعتذر عنها مفضلاً خوض المجال التدريبى بعد التعايش مع أكبر المدربين فى أوروبا.
وعمل وائل جمعة كمدير للكرة بالأهلى بعد اعتزاله لفترة قبل أن يحترف المجال الإعلامى، إلا أن الصخرة استقر على العمل فى المجال التدريبى خلال الفترة المقبلة.
ولعب الصخرة فى الأهلى فى الفترة من 2001 إلى 2014 ونجح فى التتويج معه بلقب الدورى 8 مرات والكأس 3 مرات وكأس السوبر 6 مرات ودورى أبطال أفريقيا 6 مرات والسوبر الأفريقى 5 مرات، كما ساهم فى تتويج المنتخب الوطنى بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.
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