شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاجأة فايلر الأخيرة لمباراة الأهلى ضد الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على المفاجأة الأخيرة له قبل ساعات قليلة من الإنتاج الحربى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلتقى الأهلى ضد الإنتاج الحربى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساءً على أرضية ملعب استاد السلام.

وقرر فايلر استبعاد 3 لاعبين من القائمة التى ستخوض المباراة، حيث سيستعين بـ18 لاعباً فى مواجهة الانتاج الحربى.

يسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته والتربع مبكرا على قمة جدول الدورى والمضى نحو التتويج باللقب الخامس على التوالى وتعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب بحصد الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه.

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ويدخل الأهلى المباراة وفى جعبته 3 نقاط بعد تغلبه على فريق سموحة بنتيجة 1-0 فى الجولة الأولى لبطولة الدورى سجله رمضان صبحى فى مستهل مشوار الفريق بالمسابقة.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز على حساب الإنتاج الحربى المنافس القوى بعدما نجح فى تحقيق بداية مثالية بالدورى عندما فاز على أف سى مصر بثلاثية نظيفة تحت قيادة المدرب المخضرم مختار مختار.

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