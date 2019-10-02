شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو الجناينى: المنتخبات الأولمبية مستقبل إفريقيا..ومصر ستنظم نسخة مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التحية لجميع الوفود الإفريقية المشاركة فى البطولة خلال كلمته فى حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا المقام حاليا فى الإسكندرية.

وقال الجناينى فى كلمته، إن مصر تعد الجميع أن تخرج البطولة الافريقية للمنتخبات الأولمبية بشكل مميز ومبهر كما حدث فى بطولة أمم افريقيا للكبار التى أقيمت فى يونيو ويوليو الماضيين.

تابع رئيس اتحاد الكرة أن المنتخبات الأولمبية هى نواة المنتخبات الأولى فى الفترة المقبلة، لذا نوليها اهتماما كبيرا من أجل مستقبل مشرق للكرة الأفريقية.

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وتقام القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.



يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.



وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.



ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.



ويشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة .