شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الأهلى..ماذا قدم مختار مختار مع الإنتاج الحربى بعد 926 يوماً ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم الاربعاء سيدخل مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مباراته رقم 88 مع ناديه بعد رحلة مستمرة منذ 926 يوماً بالتمام والكمال حينما يلاقى ناديه السابق الأهلى فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام على ستاد السلام .

وفاز الانتاج الحربى فى الجولة الاولى للدوري على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد فيما فاز الاهلى على سموحة بهدف دون رد .

ويأمل الإنتاج الحربى فى اقتحام المربع الذهبى بعدما ظهر الفريق بشكل متفاوت الموسم الماضى، حيث تألق فى الدور الأول وتراجع أداؤه بالدور الثانى بفعل الإصابات التى ضربت صفوف الفريق، وأنهى الموسم فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، من 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 44.

ورفعت إدارة النادى، ممثلة فى اللواء أشرف عامر، شعار الاستقرار بالإبقاء على الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار وتغيير جلد الفريق بصفقات من العيار الثقيل لتقديم مستوى متميز بالموسم الجديد.

الجهاز الفنى للإنتاج الحربى مكوناً من خالد مهدى مديراً للكرة ومختار مختار مديراً فنياً ومحمد عبد الله مدرباً عاماً وأسامة محمد وعبد الله رجب مدربان مساعدان وعمرو عبد السلام مدرباً لحراس المرمى

Advertisements

يدخل فريق الإنتاج الحربى الموسم الجديد تحت القيادة الفنية لمختار مختار، نجم الأهلى الأسبق، الذى يقود الفريق منذ موسم 2016 -2017، حيث تولى المسئولية فى 20 مارس 2017 واستطاع أن يقدم نتائج متميزة مع الفريق عبر رحلة وصلت ليومها رقم 926 بالتمام والكمال.

ولعب الإنتاج الحربى 87 مباراة تحت قيادة مختار مختار فاز في 26 وتعادل فى 31 وهزم في 30 مباراة، سجل 92 هدفًا واستقبل 98 هدفا ، وشارك معه 71 لاعباً منذ توليه المسئولية.

تعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى محمود حمادة وأحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى ومحمد ماجد أونش فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير