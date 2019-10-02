المصرى يتقدم بالهدف الثانى فى مرمى الإسماعيلى من ركلة جزاء جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصرى البورسعيدى فى زيادة غلة الأهداف أمام الإسماعيلى بعدما نجح سعيدو سانبورى فى إحراز الهدف الثانى له ولفريقه لتصبح النتيجة 2/0 عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى . جاء الهدفين من ضربة جزاء احتسبهما جهاد جريشة حكم اللقاء للمصرى بعد عرقلة باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى لمحمود وادى مهاجم المصرى فى الدقيقة 17 ، وفى الدقيقة 27 احتسب جريشة ضربة الجزاء الثانية بعد عرقلة محمد فوزى حارس الدراويش لمصطفى طقطق لاعب المصرى وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى Advertisements خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى. بينما يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى أحمد مسعود خط الدفاع : بهاء مجدي وأحمد شوشة وسعيدو سانبوري وكريم العراقي خط الوسط : فريد شوقي وحسن علي ومفتاح طقطق وإسلام عطية وعمر كمال

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