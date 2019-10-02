شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وليد سليمان يرفض دور الموظف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحفظ وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، على فكرة المشاركة الاحتياطية بالأهلى وعدم الحصول على فرصة المشاركة الأساسية بالفريق الأحمر، باعتباره من العناصر الأساسية فى الفريق الأحمر وكان يمثل القوة الضاربة للمارد الأحمر فى السنوات الماضية.
ونجح الاهلى فى الصعود لدور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا "دور المجموعات" بعد الفوز على كانو سبورت 6 /0 فى مجموع المباراتين.
ولا يشارك وليد سليمان بشكل أساسى منذ عودته من الإصابة فى الموسم الماضى، والتى أبعدته عن الملاعب أكثر من 3 شهور، ليجد مكانه فى التشكيلة الحمراء قد ابتعد عنه ويشارك كاحتياطى فى غالبية المباريات.
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