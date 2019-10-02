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برنامج تدريبى خاص لأحمد جعفر فى الترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة برنامج تدريبى خاص لأحمد جعفر مهاجم الفريق الذى وقع خلال اليومين الماضيين للشواكيش لتدعيم هجومه بدورى القسم الثانى .

كان أحمد جعفر قد وقع للترسانة فى اليوم الأخير لفترة الانتقالات، بعدما فسخ عقده مع حرس الحدود بناء على رغبة من طارق العشرى المدير الفنى للفريق .

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وقد طلب علاء ميهوب من جهازه المعاون سرعة تجهيز أحمد جعفر خلال اليومين الماضيين على أن يتم الإستعانة به فى المباريات الودية لبعض الوقت فى كل مباراة حتى يعود لفورمته الفنية المطلوبة للاستفادة به فى اللقاء الأول للدورى المقرر إقامته يوم 21 اكتوبر الجارى بمواجهة منتخب السويس باستاد حسن الشاذلى .

يذكر أن أخر محطات أحمد جعفر بالدورى كانت فى طلائع الجيش الموسم الماضى، قبل أن يرحل بنهاية عقده مفضلا الاستقرار بنادى الترسانة .  

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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