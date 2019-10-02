شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجواء حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل وصول الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكان فى استقبال الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسن الذى سيقدم الحفل.

الجناينى والنبراوى الجناينى والنبراوى

وتنطلق بعد لحظات مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

Advertisements

وفد افريقى مشارك فى البطولة وفد افريقى مشارك فى البطولة

يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.



وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

كأس البطولة كأس البطولة

ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.



ويشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة .