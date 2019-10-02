شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. المصرى يتقدم على الإسماعيلى 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصرى البورسعيدى فى إنهاء الشوط الأول متقدما على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى .

تقدم المصرى البورسعيدى بهدفين عن طريق سعيدو سنبورى من ضربتى جزاء فى الدقيقتين 17 و 33 من عمر الشوط الأول ، واحرز محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 49 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وأضاع اللاعبين العديد من الفرص السهلة ووقفت العارضة بالمرصاد لكرة من بهاء مجدى ظهير أيسر الإسماعيلى ووقفت مرتين لأحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى .

وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط الدفاعى .. همام طارق – محمود دونجا

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أمامهم .. عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد الشامى

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – أحمد أيمن – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد صادق – بيكيتى.

بينما يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى أحمد مسعود

خط الدفاع : بهاء مجدي وأحمد شوشة وسعيدو سمبوري وكريم العراقي

خط الوسط : فريد شوقي وحسن علي ومفتاح طقطق وإسلام عطية وعمر كمال

خط الهجوم : محمود وادى