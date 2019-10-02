شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة الإنتاج الحربى فى مواجهة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفني المدير الفني للإنتاج الحربي تشكيل المباراة التى تجمع الفريقين بملعب السلام في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.
ويضم تشكيل الإنتاج ، كلاً من: عامر عامر ، موسي دياوار ، أحمد مجدي ، وهان انان ، غنام محمد غنام ، معاذ الحناوي ، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي ،محمد فييرا ، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل
فيما يلعب الاهلي بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي، رامي ربيعة ، ايمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي "قفشة" ،رمضان صبحي ، حسين الشحات واجاي
كان الاهلي قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.
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