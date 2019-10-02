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شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات على ركبة أحمد عادل قبل مواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة لجلسات على الركبة خلال معسكر الفريق الفيومي المقام حاليا استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61.
ونشر أحمد عادل صورا عبر حسابه على موقع انستجرام أظهرت خضوعه لجلسات على الركبة.
ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس، وكان الفريق الفيومي قد نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري العام بعد فوز ثمين على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين حيث كان المقاصة قد تأخر بهدفين قبل أن يعود بالمباراة ويحسمها لصالحه على ملعب تماسيح النيل.
يذكر أن نادي الزمالك يمتلك أيضا في رصيده ثلاث نقاط عقب فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الأولى.
جلسات على ركبة أحمد عادل
ركبة أحمد عادل
ركبة أحمد عادل
أحمد عادل
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