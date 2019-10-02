مجموعة نارية لمصر في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أقيمت اليوم الأربعاء قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في مدينة الإسكندرية، واسفرت عن مواجهات قوية لمنتخب البلد المضيف مصر.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات أولمبية ويتأهل أصحاب المركز الثلاث الأولى إلى الأولمبياد التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام القادم.

وحل المنتخب المصري باعتباره صاحب الأرض في المجموعة الأولى وجاء معه منتخبات قوية وهي مالي، الكاميرو، وغانا.

وتقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.