في لقاء ركلات الجزاء..المصري يضرب الإسماعيلي بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المصري فوزًا مثيرًا، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء احتضنه ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق سعيد سانبوري من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 34 أيضا من ركلة جزاء.

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وتمكن اللاعب محمد الشامي من تسجيل هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقبل صافرة نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة لفريق المصري، ليسددها بنجاح

وبتلك النتيجة وصل فريق المصري للنقطة الرابعة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الخامس.