فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية للنسخة الـ61 من المسابقة.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على سموحة بهدف لرمضان صبحي، ليحصد الأحمر أول ثلاث نقاط له في المسابقة، كما فاز الإنتاج الحربي على نادي مصر بثلاثية مامادو نياس ومعاذ الحناوي ومحمد رجب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

ثلاثي ما قبل المهاجم: حسين الشحات، مجدي "أفشة"، رمضان صبحي

المهاجم: جونيور أجايي

ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء إلى جوار ياسر إبراهيم، ووليد أزارو ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن.