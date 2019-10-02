مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يقرر تعديل عقد عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر مقرب من عمار حمدي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء بصدد تعديل عقده بداية من الموسم الجاري لمنع انتقاله إلى أي نادٍ آخر.

وقال المصدر –الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن عمار حمدي مرتبط بعقد مع الأهلي مدته ٤ مواسم مقبلة.

ولفت المصدر إلى أن اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من أندية الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي لاستعارته إلا أن جهاز الكرة تمسك باستمراره اقتناعًا بإمكاناته.

وأكد المصدر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تحدث مع عمار حمدي قبل مباراة كانو سبورت الغيني بالبطولة الأفريقية، وأكد له أن فرص مشاركته مع الفريق في المباريات المحلية ليست صعبة بشرط اجتهاده الدائم في التدريبات.