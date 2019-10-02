مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

أعلن مختار مختار المدير الفني لفريق نادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي في لقاء الجولة الثانية للدوري الممتاز على استاد السلام. ويتواجد في تشكيل الإنتاج: حراسة المرمى: عامر عامر Advertisements خط الدفاع: أحمد شديد ومعاذ الحناوي ومحمد بازوكا وهاب أهادي خط الوسط: أحمد مجدي وغنام محمد وموسى دياوارا ومحمد فييرا خط الهجوم: أمادو نياس وكريم لالا

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