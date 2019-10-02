أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي
وجاءت دكة البدلاء كالتالي..
شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، حسام عاشور، أزارو، صلاح محسن، وليد سليمان.
بينما استبعد كلا من..
مصطفى شوبير، محمود وحيد، جيرالدو
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أفشة وحمدي فتحي ورمضان.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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