مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج لمباراة الأهلي

أعلن مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من قليل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي.. عامر عامر.. أحمد شديد قناوي.. معاذ الحناوي، محمد بازوكا.. وهاب عنان.. أحمد مجدي.. غنام محمد.. موسى ديوارا.. محمد فييرا.. أمادو نياس.. كريم لالا.

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