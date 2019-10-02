شاهد.. مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي، التي تنطلق في الثامنة مساء على ستاد السلام، في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

يبحث الأهلى عن مواصلة انتصاراته مع مدربه السويسرى رينيه فايلر الذى حقق الفوز فى 4 مواجهات خاضها معه الفريق الأحمر على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدورى أبطال أفريقيا ذهابًا وإيابًا، بجانب مباراة الزمالك فى كأس السوبر وسموحة فى الدوري.

وحقق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه مختار مختار أيضًا الفوز فى لقاء الجولة الأولى ضد إف سى مصر، ولكن الإنتاج لا يعرف طعم الفوز على الأهلى خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

المواجهة التكتيكية بين فايلر ومختار ستكون عنوان هذا اللقاء، خصوصًا أن مختار يجيد مواجهة الأهلى ودائمًا اللقاءات بينه وبين فريقه الأسبق تتسم بالندية فى

مواجهة فايلر المتحفز لمواصلة انتصاراته.

واستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج من دون راحة بعد الفوز على كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا برباعية من دون رد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، ويعانى الأهلى غيابات على رأسها محمود متولى ومروان محسن وكريم وليد نيدفيد للإصابة ومحمد محمود وسعد سمير لعدم الجاهزية.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة الأهلى عدة تغييرات بعد إراحة بعض اللاعبين من خوض لقاء كانو سبورت، وتضم التشكيلة المتوقعة للفريق الأحمر كلًا من الحارس محمد الشناوى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف ورامى ربيعة ومحمد هانى والتونسى على معلول، بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى «أليو

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ديانج» ومحمد مجدى أفشة ويلعب فى خط الهجوم الثلاثى حسين الشحات ورمضان صبحى والنيجيرى جونيور أجاي.

ويحتفظ فايلر بأوراق مهمة على مقاعد البدلاء مثل المغربى وليد أزارو وصلاح محسن ووليد سليمان وأحمد فتحى وحسام عاشور تحسباً لسير المباراة.

فى الوقت الذى يسعى فيه الإنتاج الحربى لإيقاف مسلسل انتصارات الأهلى، وتقديم عرض مميز خاصة أن مختار مختار المدير الفنى دعم صفوف الفريق بصفقات قوية على رأسها باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق الذى تم تجهيزه، ويتطلع لبداية قوية أمام الأهلى خاصة أنه اعتاد هز الشباك الحمراء.

ويعتمد الإنتاج الحربى على تشكيلة تضم حارس المرمى عامر محمد عامر وأمامه رباعى الدفاع السيد الشبراوى ومعاذ الحناوى ومحمد السيد «بازوكا» وأحمد شديد قناوى فى خط الدفاع والتونسى أيمن الطرابلسى ومصطفى الجمل وأحمد دويدار للوسط والبوركينى محمد فييرا والغينى موسى دياوارا وباسم مرسى «الموريتانى مامادو نياس» للهجوم.

ويحتفظ الإنتاج بأوراق مهمة أيضًا مثل محمد رجب وغنام محمد وكريم لالا ومحمد عادل ومحمود عادل من أجل الدفع بها وفقًا لسير المباراة.

شاهد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي: