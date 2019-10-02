فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز. الثانية من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة Advertisements وعلي معلول وعلي معلول خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة خط الهجوم : رمضان صبحي وجونيور أجايي ويأتي على مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو.

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