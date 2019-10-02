وصول الوفود المشاركة في قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة في حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
استقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسن الذى سيقدم الحفل.
وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتينيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
يشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.
وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثةالأولى.
ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.
ويشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة .
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