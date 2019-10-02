أعرب مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للتايكوندو برئاسة عن خالص تعازيه لأسرة الراحل فرج العمري وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان على رحيله حيث كان أحد رموز كان أحد رموز الرياضة المصرية وكان له دورًا في تحقيق إنجازات التايكوندو المصري. كما كان له دور كبير في رفع راية مصر في المحافل الدولية الرياضية وصاحب خلق رفيع ورؤية إدارية ناجحة. يدعو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للتايكوندو للراحل فرج العمري بأن يتغمده الله برحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي للتايكوندو برئاسة الفولي ينعى فرج العمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.