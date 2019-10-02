عمرو الجنايني رئيسًا للجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

تقرر اختيار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، رئيسا للجنةالمنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
واختار الجنايني أعضاء اللجنة الخماسية ليكونوا مساعديه خلال تنظيم البطولة التي تستضيفها مصر من 8 لـ22 نوفمبر المقبل.
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