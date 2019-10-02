شباب سيراميكا كليوباترا يفوز على الزيدية في تصفيات دوري القطاعات

حقق فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، مواليد عام ١٩٩٩، فوزا كبيرا على فريق الزيدية، بعشرة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات. سجل مروان محمد لاعب فريق ٢٠٠١ ثلاثة أهداف "هاتريك"، ومحمد عبد الفتاح عفيفي "هاتريك"، وسجل كل من فتحي فرج جدو مواليد ٢٠٠١ وفارس رضا ومحمود سمير الزيني وسعيد كمال سعيدو هدف. ومحمد عبد الفتاح عفيفي "هاتريك"، وسجل كل من فتحي فرج جدو مواليد ٢٠٠١ وفارس رضا ومحمود سمير الزيني وسعيد كمال سعيدو هدف. ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في ترتيب التصفيات بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، حيث حقق الفريق الفوز في أول جولتين على حساب جينيس والبدرشين. الكاملة بتسع نقاط، حيث حقق الفريق الفوز في أول جولتين على حساب جينيس والبدرشين. ويتكون الجهاز الفني لفريق ١٩٩٩، من محمد سعيد مدير فني وعاطف يوسف مدرب عام ويحيى علي مدربا لحراس المرمى، والإداري احمد رجب وأخصائي العلاج عبد الستار يحيى، ويترأس القطاع العميد شامل دراز ويعمل أحمد إبراهيم مديرا إداريا للقطاع.

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