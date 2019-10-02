المصري يتفوق على الإسماعيلي في الشوط الأول

أنهى النادي المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدمًا على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول في الدقيقة الثالث تصويبة من وجيه عبد الحكيم لاعب النادي الإسماعيلي من يسار منطقة جزاء المصري أبعدها أحمد مسعود إلى ركنية من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 11حصل اللاعب كريم العراقي نجم المصري على الكرت الأصفر بسبب تدخله بقوة على لاعب الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الـ13 شهدت ركلة حرة لصالح فريق الإسماعيلي في منتصف ملعب المصري بعد إعاقة

لمحاولة مرور أسامة إبراهيم.

وفي الدقييقة 16 احتسب الحكم ركلة جزاء للنادي المصري لصالح محمود وادي بعد إعاقة من باهر المحمدي لمحمود وادي داخل منطقة الجزاء وبطاقة صفراء من نصيبه.

ليسجلها اللاعب سعيدو سيمبوري علي يمين الحارس من ركلة الجزاء في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة الـ26 شهدت هجمة مرتدة لصالح فريق المصري وصلت إلى مفتاح طقطق، والذي دخل إلى منطقة الجزاء وراوغ محمد فوزي حارس الدراويش والذي لم يجد حل سوى عرقلته داخل منطقة

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الجزاء فأشار جهاد جريشة بركلة جزاء لصالح فريق المصري وبطاقة صفراء من نصيب محمد فوزي.

وفي الدقيقة 34 سجل اللاعب سعيد سنمبوري الهدف الثاني للنادي المصري من ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 شهدت حصول لاعبي المصري على الانذار الثاني بطاقة صفراء من نصيب محمود وادي بعد تدخل بالكوع مع محمد مجدي مدافع الإسماعيلي.

واختتم اللقاء تصويبة ضعيفة من أحمد مدبولي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

حكم اللقاء جهاد جريشة أضاف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل محمد الشامي الهدف الأول للنادي الإسماعيلي من تسديدة خارج منطقة الـ18.

كما شهدت نهاية المباراة طرد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش بسبب اعتراضه على التحكيم.