لاعب يوفنتوس يعلن غدًا إنهاء مسيرته الكروية

قرر لاعب يوفنتوس الإيطالي كلاوديو ماركيزيو إنهاء مسيرته الكروية غدا على ملعب الإليانز ستاديوم بسبب المشاكل الجسدية التي يعاني منها مؤخرًا.

وسبق أن انضم ماركيزيو إلي نادي يوفنتوس الإيطالي ورحل عنه في الصيف

الماضي ليصبح لاعبا حرًا، لينتقل بعدها إلي نادي زينيت بطرسبرج الروسي رغم العروض الكثيرة التي كانت مقدمة له من قبل الصين والبرازيل

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قرر إنهاء مسيرتة الكروية بيوفنتوس.

وبسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها لم يستطع المشاركة مع فريقه زينيت بطرسبرج الروسي.

ويتطلع ماركيزيو للسير علي خطي زميله السابق بالفريق أندريا بارزلي لتولي منصب إداري مع يوفنتوس.