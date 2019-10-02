بنكهة الصفقات المجانية..يوفنتوس يعود للتسوق من البريميرليج

يتطلع بطل الدوري الإيطالي “يوفنتوس” لضم لاعب وسط توتنهام “كريستيان إريكسن” في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المُقبل بعد فشل اللاعب في اتمام انضمامه لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

يوفنتوس بدأ مغازلة النجم الدنماركي الذي انتقل إلى توتنهام قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي في صيف 2013، والأمور ستتطور أكثر مع فتح باب الانتقالات الشتوية، والسماح للاعب بحسب قانون بوسمان بالتفاوض مع يوفنتوس دون الرجوع لإدارة توتنهام.

ويحاول إريكسن استعادة مستواه المعهود الذي كان عليه في الموسم الماضي، والعودة للعب الأدوار الأولى بعدما جلس على الدكة في أكثر من مناسبة لعل آخرهم أمام بايرن ميونخ في المباراة المنتهية بفوز البافاري بنتيجة 7/2 على ملعب وايت هارت لين الجديد ليلة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن مدرب توتنهام “ماوريسيو بوتشيتينو” غير راضٍ عن الوضع الحالي لإريكسن، كما أنه غير سعيد لأنه لم يتم التخلص من اللاعب الذي كان حريصًا على خوض تحدٍ جديد هذا العام.

وشارك إريكسن كبديل في الهزيمة الصادمة التي تعرض لها توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) أمام كولتشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

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وبعد عودة صاحب الـ 27 عامًا إلى التشكيل الأساسي فاز توتنهام 1/2 على ساوثهامتون في الجولة السابعة من البريميرليج يوم السبت الماضي.

كما يضع يوفنتوس عينه أيضًا على زميل إريكسن بتوتنهام، المدافع البلجيكي “توبي ألدرفيريلد” الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

ويُعد صانع ألعاب تشيلسي، البرازيلي ويليان، ضمن الأسماء المرشحة للانتقال إلى يوفنتوس في صفقة مجانية أيضًا، حيث سينتهي عقد لاعب البلوز في الصيف المقبل إذا لم يتوصل لإتفاق على تمديد عقده مع النادي اللندني خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس ضم لاعب وسط آرسنال “آرون رامزي” بقانون بوسمان، بعدما وقع على عقد انضمامه في يناير 2019 قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع المدفعجية، لينتقل بالمجان في يونيه ليحصل على راتب أسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني جزء منهم يذهب إلى الضرائب.