اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الإسماعيلي والمصري بث مباشر kora live كورة ستار plus رابط ماتش المصري والاسماعيلي NQW

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يلتقي فريق الإسماعيلي بمنافسه المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ويدخل الإسماعيلي المباراة بحثًا عن الانتصار الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزه في الجولة الأولى على حساب الجونة بهدف جاء بالنيران الصديقة من اللاعب محمد ناجي جدو.

وجمع الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للدراويش القوة الضاربة وأعلن قائمة الفريق التي شهدت عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بجانب محمود عبدالعاطي دونجا وأحمد مدبولي التي ضمت كلًا من:

وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.

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الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، محمد مجدي الجمل، أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي، محود دونجا، محمد بيومي، أحمد مدبولي، هُمام طارق، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق، بيكيتي سيلفا، محمد الشامي.

الهجوم: وجيه عبدالحكيم، محمد حمدي، بينسون شيلونجو.

في الجانب الآخر، يبحث المصري عن الفوز، بعدما تعثر في الجولة الأولى بالتعادل مع حرس الحدود.