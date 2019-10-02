رياضة | مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي..

عامر عمار.. أحمد شديد قناوي.. معاذ الحناوي، محمد بزوكا.. وهاب عنان.. أحمد مجدي.. غنام محمد.. موسى ديوارا.. محمد فييرا.. امادو نياس.. كريم لالا