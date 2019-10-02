رياضة | عمرو الجناينى رئيس للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجناينى رئيس للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم على تولى عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر.

وتقام قرعة البطولة والتى يشارك فيها ثمانية منتخبات من بينهم منتخب مصر الأولمبي اليوم بالإسكندرية ويحضرها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومحمد بركات مدير المنتخب الأول.

ويقوم بسحب القرعه اليوم عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر وتقام قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام في السابعة مساء اليوم بقصر الحرملك بمنطقة المنتزه بالإسكندرية للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل ،حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى ،بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

وتشارك فى البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".

_ حسام الزناتى يقترب من منصب مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

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إقترب حسام الزناتى رئيس لجنة النسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم من منصب مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى نوفمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات.

وإستقرت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إختيار حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالجبلاية بمنصب مدير بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمقرر أن تستضفيها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحسمت الخبرات المميزة التي حصل عليها الزناتي، من خلال تواجده بمنصب مساعد مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى أقيمت فى مصر فى يونيو الماضي القرار بشكل كبير لصالحه.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مدير لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي والتى فازت بها الجزائر، ونجح بشكل مميز خلال البطولة.

ويذكر أن حسام الزناتى تولى منصب رئيس لجنة المسابقات خلفاً لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وقام بالإعلان عن جدول الدور الأول من مسابقة الدوري المصري لموسم 2019_2020 وكانت هى اولى قراراته.