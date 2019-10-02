رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا في المباراة الماضية أمام سموحة بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

